Российские следователи завели дело против «Всеукраинского духовного центра»

СКР возбудил дело против фонда «Возрождение» Владимира Мунтяна

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении благотворительного фонда «Возрождение» Владимира Мунтяна и религиозной организации «Всеукраинский духовный центр «Возрождение». Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Иностранные неправительственные организации, признанных в России нежелательными, обвиняют в незаконной деятельности на территории страны.



По версии следствия, с 25 ноября 2022 года в Москве группа граждан незаконно осуществляла деятельность НПО, несмотря на санкции. В рамках дела следователи и оперативники провели обыски по местам жительства подозреваемых и изъяли интересующие их предметы.