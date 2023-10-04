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11:36, 4 октября 2023Силовые структуры

Российские следователи завели дело против «Всеукраинского духовного центра»

СКР возбудил дело против фонда «Возрождение» Владимира Мунтяна

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении благотворительного фонда «Возрождение» Владимира Мунтяна и религиозной организации «Всеукраинский духовный центр «Возрождение». Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Иностранные неправительственные организации, признанных в России нежелательными, обвиняют в незаконной деятельности на территории страны.
 
По версии следствия, с 25 ноября 2022 года в Москве группа граждан незаконно осуществляла деятельность НПО, несмотря на санкции. В рамках дела следователи и оперативники провели обыски по местам жительства подозреваемых и изъяли интересующие их предметы.

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    Любовь Ширижик
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