Российский врач рассказал о последствиях отказа от бюстгальтера

Российский онколог-маммолог Юрий Савенко рассказал о последствиях отказа от бюстгальтера. Его комментарий публикует «Леди Mail.ru».

По словам медика, вопреки распространенному мнению, серьезных рисков для здоровья данный выбор не несет, если женщина при этом чувствует себя комфортно. Однако обладательницы большой груди часто из-за нее испытываю боль в спине и шее, которую можно уменьшить с помощью бра.

Кроме того, бюстгальтер обеспечивает бюсту необходимую поддержку, что способствует сохранению подтянутой формы указанной части тела, пояснил собеседник издания.

В мае онколог-маммолог Гурами Кветенадзе опроверг популярные заблуждения о раке молочной железы. Врач опроверг утверждение, что прием гормональных контрацептивов провоцирует онкологическое заболевание груди. Помимо этого, он назвал заблуждением мнение, что длительное ношение бюстгальтера с косточками может вызвать рак.