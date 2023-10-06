Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
17:31, 6 октября 2023Среда обитания

Дачников призвали срочно приготовить удобрение на основе необычного ингредиента

Агроном Коврижных: удобрение на основе варенья заменит навоз и перегной

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Агроном Анастасия Коврижных призвала владельцев дачных участков срочно приготовить эффективное удобрение на основе варенья. Ее слова приводит «БелНовости».

По словам специалиста, из варенья можно сделать прекрасную подкормку, заменяющую навоз и перегной: оно содержит глюкозу, витамины и другие важные для огородных культур соединения. При этом если смешать сладость с дрожжами, полученное средство станет еще более сильным.

Для приготовления состава, включающего в себя этот необычный ингредиент, Коврижных предложила налить в бочку 20 литров чистой воды и добавить 400 граммов прессованных дрожжей и литр варенья. После этого содержимое бочки нужно тщательно перемешать и дать настояться на протяжении 72 часов.

По истечении указанного времени средство можно использовать для удобрения растений. Однако агроном уточнила, что применять его нужно не в чистом виде: литр концентрата нужно разбавить десятью литрами воды. Она добавила, что для достижения желаемого эффекта растения необходимо поливать под корень. Лучше всего, отметила эксперт, подкормка подойдет для помидоров и моркови — после ее применения, заверила Коврижных, овощи вырастут более крупными и вкусными.

Специалист рекомендовала подкармливать растения несколько раз в течение всего дачного сезона: сначала через пару недель после посадки, затем в момент появления завязей и, наконец, в период плодообразования.

Ранее в октябре дачников научили делать универсальное удобрение из кефира.

Что думаешь? Оцени!
    Полина Кислицына
    Обсудить
    Последние новости

    В Херсоне уничтожен автомобиль с офицерами командования ВСУ. Как российские военные провели эту операцию?

    В Узбекистане пригрозили блокировкой сервису Yandex Go

    В Крыму демонтировали копию статуи Свободы

    Мужчина спас туристку от насильника и надругался над ней в тот же вечер

    В России назвали «Буревестник» оружием ядерной войны

    Патрушев уточнил сроки поставки российского зерна в Африку

    В России с воинскими почестями простились со штурманом угнанного на Украину Ми-8

    Авторитет Сакал отказался наследовать единственному вору в законе Кыргызстана

    «Монако» назвал Головина лучшим игроком клуба в сентябре

    Посол России в Вене ответил на обвинения в ударе по селу Гроза

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости