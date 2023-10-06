Дачников призвали срочно приготовить удобрение на основе необычного ингредиента

Агроном Коврижных: удобрение на основе варенья заменит навоз и перегной

Агроном Анастасия Коврижных призвала владельцев дачных участков срочно приготовить эффективное удобрение на основе варенья. Ее слова приводит «БелНовости».

По словам специалиста, из варенья можно сделать прекрасную подкормку, заменяющую навоз и перегной: оно содержит глюкозу, витамины и другие важные для огородных культур соединения. При этом если смешать сладость с дрожжами, полученное средство станет еще более сильным.

Для приготовления состава, включающего в себя этот необычный ингредиент, Коврижных предложила налить в бочку 20 литров чистой воды и добавить 400 граммов прессованных дрожжей и литр варенья. После этого содержимое бочки нужно тщательно перемешать и дать настояться на протяжении 72 часов.

По истечении указанного времени средство можно использовать для удобрения растений. Однако агроном уточнила, что применять его нужно не в чистом виде: литр концентрата нужно разбавить десятью литрами воды. Она добавила, что для достижения желаемого эффекта растения необходимо поливать под корень. Лучше всего, отметила эксперт, подкормка подойдет для помидоров и моркови — после ее применения, заверила Коврижных, овощи вырастут более крупными и вкусными.

Специалист рекомендовала подкармливать растения несколько раз в течение всего дачного сезона: сначала через пару недель после посадки, затем в момент появления завязей и, наконец, в период плодообразования.

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