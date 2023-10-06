В России уточнили особый порядок въезда в Россию для граждан Украины
Правительство РФ утвердило особый порядок въезда для граждан Украины, прибывающих из третьих стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.
Уточняется, что с полуночи 16 октября въезд в страну гражданам Украины из третьих стран будет ограничен — они смогут попасть в РФ через два пункта пропуска. Это автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области и воздушный пункт пропуска в аэропорту Шереметьево.
«Это временная мера, направленная на обеспечение безопасности жителей нашей страны в сложившихся геополитических условиях», — уточняется в источнике.
В документе также говорится, что новый порядок распространяется на всех граждан Украины старше 14 лет, а также граждан до 14 лет, следующих в сопровождении законного представителя, опекуна или попечителя из числа граждан иностранных государств. При этом лиц в возрасте до 14 лет, следующих из третьих стран самостоятельно или в сопровождении россиян, нововведения не касаются.
Ранее сообщалось, что жители Украины смогут въезжать в Россию и выезжать из страны без виз на основании внутреннего паспорта, в том числе истекшего. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.