В России уточнили особый порядок въезда в Россию для граждан Украины

Украинцы смогут попасть в Россию из третьих стран через два пункта пропуска

Правительство РФ утвердило особый порядок въезда для граждан Украины, прибывающих из третьих стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Уточняется, что с полуночи 16 октября въезд в страну гражданам Украины из третьих стран будет ограничен — они смогут попасть в РФ через два пункта пропуска. Это автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области и воздушный пункт пропуска в аэропорту Шереметьево.

«Это временная мера, направленная на обеспечение безопасности жителей нашей страны в сложившихся геополитических условиях», — уточняется в источнике.

В документе также говорится, что новый порядок распространяется на всех граждан Украины старше 14 лет, а также граждан до 14 лет, следующих в сопровождении законного представителя, опекуна или попечителя из числа граждан иностранных государств. При этом лиц в возрасте до 14 лет, следующих из третьих стран самостоятельно или в сопровождении россиян, нововведения не касаются.

Ранее сообщалось, что жители Украины смогут въезжать в Россию и выезжать из страны без виз на основании внутреннего паспорта, в том числе истекшего. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.