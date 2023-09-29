Жителям Украины разрешили въезжать в Россию без виз

Президент России Путин подписал указ о безвизовом режиме для жителей Украины

Жители Украины смогут въезжать в Россию и выезжать из страны без виз на основании внутреннего паспорта, в том числе истекшего. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

В документе устанавливается перечень документов, по которым украинцы смогу пересекать границу России в безвизовом режиме. В список вошли паспорта и загранпаспорта граждан Украины, дипломатические и служебные паспорта, свидетельства о рождении (для детей до 16 лет), а также удостоверения личности моряков и членов экипажей воздушных судов.

Согласно указу, обладателям этих документов разрешен въезд на территорию России, даже если срок их действия истек.

Ранее адвокат, писатель и журналист из США Гленн Гринвальд заявил, что все больше и больше украинских мужчин отчаянно пытаются сбежать из страны. На его публикацию обратил внимание предприниматель Илон Маск. «Ты прав. [На Украине] нет возможности отказаться от службы в армии», — прокомментировал он.