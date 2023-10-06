Экс-судья Наполитано: Россия стала сильнее после провального контрнаступа ВСУ

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) провалилось, а Россия заняла новые территории и стала только сильнее. О том, что Украину буквально поставили на место в плане «атак» на российские позиции, заявил журналист, экс-судья Верховного суда Нью-Джерси (США) Эндрю Наполитано в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Уже больше никто не говорит о весеннем контрнаступлении, точнее уже летнем. Капут! Проехали! И на самом-то деле <…> русские заняли новые территории. Они продолжали продвигаться очень медленно и упорно, и терпеливо на запад», — объяснил Наполитано.

По мнению бывшего судьи, санкции, направленные на ослабление России, также не сработали, страна смогла сделать свою экономику «лучше по всем показателям». Об успехе также можно судить потому, как выросла популярность российского лидера Владимира Путина, отметил журналист.

Ранее в США объяснили возрастание шансов России на победу. Ход конфликта изменили наращивание российской стороной военного производства и усовершенствование обороны ВС РФ.