Экс-разведчик США Риттер: шансы России на победу выросли из-за улучшения обороны

Россия улучшила свои шансы на победу в украинском конфликте благодаря усовершенствованию обороны. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в беседе с YouTube-каналом RealTruthTalk.

По его словам, это решение, а также наращивание российской стороной военного производства, изменили ход конфликта. Как отметил экс-разведчик, российские войска обладают стратегическим преимуществом, в то время как украинская армия рискует потерпеть полный крах из-за неспособности выдержать натиск противника и отсутствия стратегических резервов. Кроме того, по мнению Риттера, США находятся в очень плохом положении.