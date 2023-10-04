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21:38, 4 октября 2023Мир

В США объяснили улучшение шансов России на победу

Экс-разведчик США Риттер: шансы России на победу выросли из-за улучшения обороны

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Россия улучшила свои шансы на победу в украинском конфликте благодаря усовершенствованию обороны. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в беседе с YouTube-каналом RealTruthTalk.

По его словам, это решение, а также наращивание российской стороной военного производства, изменили ход конфликта. Как отметил экс-разведчик, российские войска обладают стратегическим преимуществом, в то время как украинская армия рискует потерпеть полный крах из-за неспособности выдержать натиск противника и отсутствия стратегических резервов. Кроме того, по мнению Риттера, США находятся в очень плохом положении.

Оружие России
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    Марина Совина
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