В украинской армии признали полную зависимость от помощи США

Полковник Генштаба ВСУ Коваленко: ВСУ на 100 процентов зависят от помощи США

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на 100 процентов зависят от помощи США. Об этом сообщил полковник Генштаба ВСУ Геннадий Коваленко в интервью газете The Washington Post.

По его словам, украинская армия нуждается в продолжении и, вероятно, расширении поставок вооружения от Соединенных Штатов. При этом Коваленко предположил, что боевые действия на Украине закончатся не скоро.