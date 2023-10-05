В Пентагоне анонсировали встречу по военной помощи Украине

Пентагон: встреча по военной помощи Украине состоится 11 октября

Глава Минобороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун в среду, 11 октября, примут участие во встрече контактной группы по поставкам оружие Украине. Об этом рассказал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в ходе брифинга.

«Министр обороны Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов Браун отправятся из Вашингтона в Брюссель для личного участия во встрече контактной группы по Украине 11 октября», — уточнил Райдер.

Как отметил представитель Пентагона, после встречи по Украине Остин примет участие во встрече министров обороны НАТО.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что оставшиеся 5,2 миллиарда долларов в бюджете Пентагона США на военную помощь Украине хватит только на полгода при сохранении прежних темпов поставок.

Отмечалось, что оставшаяся сумма примерно равна стоимости вооружений, отправленных Киеву в последние шесть месяцев, и составляет около 12 процентов от всей военной помощи, оказанной Киеву Вашингтоном с начала российской спецоперации. По словам собеседников издания, Пентагон в ближайшее время может перестать объявлять о новых траншах Украине.