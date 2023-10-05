Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:30, 5 октября 2023Мир

В Пентагоне анонсировали встречу по военной помощи Украине

Пентагон: встреча по военной помощи Украине состоится 11 октября

Фото: Monika Skolimowska / dpa / Global Look Press

Глава Минобороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун в среду, 11 октября, примут участие во встрече контактной группы по поставкам оружие Украине. Об этом рассказал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в ходе брифинга.

«Министр обороны Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов Браун отправятся из Вашингтона в Брюссель для личного участия во встрече контактной группы по Украине 11 октября», — уточнил Райдер.

Как отметил представитель Пентагона, после встречи по Украине Остин примет участие во встрече министров обороны НАТО.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что оставшиеся 5,2 миллиарда долларов в бюджете Пентагона США на военную помощь Украине хватит только на полгода при сохранении прежних темпов поставок.

Отмечалось, что оставшаяся сумма примерно равна стоимости вооружений, отправленных Киеву в последние шесть месяцев, и составляет около 12 процентов от всей военной помощи, оказанной Киеву Вашингтоном с начала российской спецоперации. По словам собеседников издания, Пентагон в ближайшее время может перестать объявлять о новых траншах Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Путин ответил на обвинения в адрес России о предательстве армян. Чего ждать от будущего в отношениях двух стран?

    В Пентагоне анонсировали встречу по военной помощи Украине

    54-летняя Татьяна Буланова удивила поклонников лицом без макияжа

    На Украине призвали каждого мужчину готовиться к отправке на фронт

    В США раскрыли планы Трампа посетить Капитолий

    Пентагон заявили о сбитом турецком беспилотнике в Сирии

    Путин сообщил об успешном испытании «Буревестника»

    77-летний петербуржец подал в суд на секс-шоп за неудовлетворенность

    Французский фигурист исполнил на турнире запрещенный элемент и победил

    Путин рассказал о встрече с внуком генерала де Голля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости