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09:37, 6 октября 2023Ценности

Ляйсан Утяшева порадовала фанатов откровенной фотосессией

Кадр: @liasanutiasheva

Мастер спорта по художественной гимнастике и телеведущая Ляйсан Утяшева приняла участие в откровенной фотосессии и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя спортсменка поделилась видео, в котором она запечатлена позирующей перед камерой в классических брюках и бюстгальтере, оформленном металлическими шипами и цепью. Ее образ дополнили массивное колье и серьги. При этом визажисты сделали ей макияж в стиле smoky eyes. Стилисты, в свою очередь, собрали ее волосы в локоны и зафиксировали их на голове заколками.

Поклонники восхитились внешним видом знаменитости, о чем принялись писать в комментариях под роликом. «Кинозвезда!», «Роскошная красотка», «Очень смело! Вам идет!», «Как же легко сражать всех наповал своей красотой», «Бомба!» — высказывались они.

В сентябре стало известно, что Ляйсан Утяшева решила распродать свои вещи за сотни тысяч рублей. Телезвезда представила на ресейл-платформе 30 товаров общей стоимостью в 818,5 тысячи рублей. Среди них на продажу выставлены предметы гардероба брендов Moschino, Saint Laurent, Dior, Ralph Lauren, Armani и других.

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    Карина Черных
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