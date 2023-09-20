Ляйсан Утяшева решила распродать свой гардероб за сотни тысяч рублей

Мастер спорта по художественной гимнастике и телеведущая Ляйсан Утяшева решила распродать свои поношенные вещи за сотни тысяч рублей. Соответствующая информация появилась на сайте онлайн-платформы для ресейла и покупки оригинальных люксовых вещей Oskelly.

Всего в профиле звезды представлено 30 товаров общей стоимостью в 818,5 тысячи рублей. Среди них на продажу выставлены предметы гардероба брендов Moschino, Saint Laurent, Dior, Ralph Lauren, Armani и других. В список вошли пиджаки, платья, брюки, юбки и аксессуары.

Самой дорогостоящей вещью оказался пиджак Balmain горчичного оттенка, за который знаменитость запросила 100 тысяч рублей со скидкой 50 процентов. Также в список вошли платья за 76 и 114 тысяч рублей, туфли за 33,7 и 12 тысяч рублей, сумка (32,5 тысячи) и две пары солнцезащитных очков (17,3 и 24 тысячи рублей). При этом самыми бюджетными оказался комплект из трех галстуков-бабочек за 5 тысяч рублей.

Ранее в сентябре Настасья Самбурская решила распродать свои наряды на 1,3 миллиона рублей. Звезда предлагала к покупке как платье за 101,19 тысячи рублей, так и мини-юбку за 7 тысяч рублей.