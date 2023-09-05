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18:20, 5 сентября 2023Ценности

Самбурская решила распродать свои наряды на 1,3 миллиона рублей

Кадр: @samburskaya

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская начала распродавать свои поношенные вещи. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Знаменитость предлагает к покупке 41 предмет гардероба, за которые в целом она намерена получить 1,317 миллиона рублей. При этом самым дорогим нарядом оказалось платье, которое звезда оценила в 101,19 тысячи рублей. Также в список вошли босоножки, цена которых составляет 99 тысяч рублей.

Помимо этого, Самбурская продает и более дешевые вещи. Среди них — мини-юбка за семь тысяч рублей.

В августе российская актриса Мария Шумакова решила распродать свои вещи стоимостью 914 тысяч рублей. В профиле артистки на сайте онлайн-платформы для ресейла и покупки оригинальных люксовых вещей Oskelly было представлено семь товаров. Среди них на продажу выставили предметы гардероба брендов Bottega Veneta, Сhanel, Celine, Gucci и другие.

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    Екатерина Ештокина
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