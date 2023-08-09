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17:49, 9 августа 2023Ценности

Российская актриса решила распродать свои вещи на 914 тысяч рублей

Актриса Мария Шумакова решила распродать свои вещи стоимостью 914 тысяч рублей

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Российская актриса Мария Шумакова решила распродать свои вещи стоимостью 914 тысяч рублей. Соответствующая информация появилась на сайте онлайн-платформы для ресейла и покупки оригинальных люксовых вещей Oskelly.

В профиле артистки представлено семь товаров. Среди них на продажу выставлены предметы гардероба брендов Bottega Veneta, Сhanel, Celine, Gucci и другие. В список вошли верхняя одежда, обувь, платье и аксессуары.

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Самой дорогостоящей оказалась сумка люксовой марки Gucci, за которую звезда запросила 530 тысяч рублей со скидкой 47 процентов. При этом ранее данная позиция стоила миллион рублей. Кроме того, две другие сумки бренда Bottega Veneta оценили в 120 и 107,5 тысячи рублей соответственно.

В июне Филипп Киркоров решил продать свои поношенные вещи на 15 миллионов рублей. К примеру, за 80 пар кроссовок знаменитость хотел получить 1,8 миллиона рублей. Помимо этого, на самых дорогих позициях, в том числе пальто и куртках, которые стоят от 87 тысяч до 297 тысяч рублей, в целом звезда планировал заработать 12,9 миллиона рублей.

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    Екатерина Ештокина
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