Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:48, 6 октября 2023Мир

В Косово прибыло подкрепление НАТО

В Косово прибыло подкрепление НАТО в составе 200 британских военнослужащих

Фото: Fatos Bytyci / Reuters

В Косово прибыло подкрепление НАТО в составе 200 британских военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Североатлантического альянса.

Подкрепление вошло в состав контингента, находящегося на территории непризнанной республики, численностью 400 военных.

Ранее совет НАТО разрешил задействовать свои военные силы в Косово (KFOR) для стабилизации ситуации. «С мая мы усилили присутствие сил KFOR. Вчера Североатлантический совет разрешил [использование] дополнительных сил, чтобы ответить на текущую ситуацию», — говорится в документе.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    Лукашенко оценил действия Зеленского фразой «ведет себя абсолютно правильно»

    Утвержден особый порядок въезда в Россию для граждан Украины

    В ДНР создадут штаб обороны

    МИД подтвердил высылку российских дипломатов из США

    Десятки миллионов детей стали беженцами из-за глобальной проблемы

    Клуб Единой лиги ВТБ заявил о намерении судиться из-за штрафа за критику судей

    Премьер Греции выступил против помощи Украине в ущерб европейцам

    Российские свиноводы спрогнозировали резкий рост поставок за рубеж

    В Косово прибыло подкрепление НАТО

    Россиянина осудили на 17,5 года за взрыв газа в доме из-за неприязни к соседям

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости