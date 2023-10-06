В Косово прибыло подкрепление НАТО в составе 200 британских военнослужащих

В Косово прибыло подкрепление НАТО в составе 200 британских военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Североатлантического альянса.

Подкрепление вошло в состав контингента, находящегося на территории непризнанной республики, численностью 400 военных.

Ранее совет НАТО разрешил задействовать свои военные силы в Косово (KFOR) для стабилизации ситуации. «С мая мы усилили присутствие сил KFOR. Вчера Североатлантический совет разрешил [использование] дополнительных сил, чтобы ответить на текущую ситуацию», — говорится в документе.