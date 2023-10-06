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12:43, 6 октября 2023Экономика

В России начнут тестировать новый формат магазинов

X5 Group начнет тестировать магазины малых форматов под названием «Около»

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

X5 Group (управляет магазинами «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») начнет тестировать работу нового формата магазинов. Об этом сообщил директор по стратегии и развитию бизнеса группы Владимир Салахутдинов, передает «Интерфакс».

В частности, группа начнет тестировать магазины малого формата, площадь которых будет варьироваться от 90 до 150 квадратных метров. Магазины получат название «Около». По данным Салахутдинова, этот сегмент торговли оценивается 1,5-2 триллиона рублей.

«У нас есть небольшое подразделение X5 для бизнеса, где мы будем тестировать модель франшизы для маленьких магазинов. В ближайшие месяцы планируем запустить пилотный проект», — рассказал Салахутдинов о планах.

Ранее Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), в которую входят крупнейшие торговые сети, в том числе X5 Group, «Магнит», «Лента», «Ашан», «О'кей», Metro, «Азбука вкуса», выступила против инициативы о легализации дистанционной торговли спиртным в России.

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