Торговые сети выступили против дистанционной торговли алкоголем в России

АКОРТ не поддержала легализацию онлайн-продаж алкоголя в России

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), в которую входят крупнейшие торговые сети, в том числе X5 Group, «Магнит», «Лента», «Ашан», «О'кей», Metro, «Азбука вкуса», выступила против инициативы о легализации дистанционной торговли спиртным в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо организации заместителю министра промышленности и торговли Виктору Евтухову.

В организации сочли, что разрешение продавать алкоголь в интернете приведет к созданию «слабоконтролируемого и высокорискованного канала реализации» и создаст риски для потребителей. В письме председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев отметил, что сейчас у совершеннолетних покупателей нет проблемы с приобретением алкоголя путем самовывоза, использование которого позволяет снизить риски приобретения фальсификата. Поясняется, что легализация онлайн-продаж приведет к резкому росту числа занимающихся ими сайтов при отсутствии эффективных механизмов блокировки распространения контрафакта в интернете.

При этом с позицией АКОРТ не согласились в «Азбуке вкуса». В пресс-службе ретейлера сообщили о поддержке легализации интернет-торговли алкоголем и отказе от участия в составлении письма в Минпромторг. О необходимости дать рынку «легальную альтернативу» заявили журналистам и в Ассоциации компаний интернет-торговли, куда входят Ozon, «СберМаркет», Wildberries.

О появлении проекта, устанавливающего правила онлайн-продажи и доставки алкогольной продукции, стало известно в июне текущего года. Сенатор Андрей Клишас направил его зампреду российского правительства Дмитрию Григоренко. Согласно предложению, купить алкоголь в интернете пользователь сможет, подтвердив свой возраст через учетную запись в государственной Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Возраст проверят и второй раз — непосредственно при передаче алкоголя.

Инициативу ранее поддержал адресат письма торговых сетей. По словам Евтухова, обеспечить соответствующий контроль будет не так сложно. В свою очередь, в МВД России отметили риски ослабления госконтроля за торговлей спиртным при разрешении вести ее через интернет, а также то, что законопроект не содержит однозначного определения законности продаж такой спиртосодержащей продукции, как парфюмерия, бытовая химия и средства личной гигиены.

