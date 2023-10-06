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21:10, 6 октября 2023Путешествия

Утвержден особый порядок въезда в Россию для граждан Украины

Правительство РФ ограничит въезд в Россию гражданам Украины из третьих стран

Фото: Marcus Brandt / Globallookpress.com

Российское правительство утвердило особый порядок въезда в Россию для граждан Украины, приезжающих из третьих стран. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

Правила, обозначенные в распоряжении Кабмина, вводятся с 16 октября. Уточняется, что это временная мера, направленная на обеспечение безопасности жителей России. Граждане Украины смогут проникать на территорию России из других государств только через автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области и воздушный пункт пропуска в аэропорту Шереметьево.

«Этот порядок распространяется на всех граждан Украины от 14 лет и старше, а также граждан до 14 лет, следующих в сопровождении законного представителя, опекуна или попечителя из числа граждан иностранных государств», — говорится в сообщении.

Изменения не коснуться лиц, не достигших 14 лет и следующих из третьих стран самостоятельно или в сопровождении россиян.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом режиме для жителей Украины. Они смогут въезжать в Россию и выезжать из страны без виз на основании внутреннего паспорта, в том числе истекшего.

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    Марина Совина
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