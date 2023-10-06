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16:11, 6 октября 2023Бывший СССР

На Украине заявили о нехватке рабочей силы из-за мобилизации

Нацбанк Украины заявил о нехватке рабочей силы из-за мобилизации и миграции

Фото: Andrew Kravchenko / AP

На Украине зафиксирована нехватка рабочей силы из-за мобилизации и миграции. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины (НБУ) в октябре.

«В то же время количество резюме снижалось, что может отображать: (…) ограниченное предложение рабочей силы, в частности из-за миграции и мобилизации», — сказано в тексте документа.

Кроме того, отмечается рост числа вакансий на трудовом рынке. Причинами этого в НБУ назвали оживление экономики и сезонность.

Ранее представитель военкомата Полтавской области Роман Истомин заявил, что каждый мужчина на Украине должен быть готов к службе в Вооруженных силах страны (ВСУ) и отправке на фронт. За уклонение от военной службы в республике предусмотрена уголовная ответственность. Уклонисту грозит до пяти лет лишения свободы.

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    Кристина Есикова
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