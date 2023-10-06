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18:08, 6 октября 2023Экономика

В Узбекистане пригрозили блокировкой сервису Yandex Go

Узбекистан потребовал от сервиса Yandex Go стать налоговым резидентом страны

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Узбекистане сервису такси Yandex Go пригрозили блокировкой, если компания не станет налоговым резидентом республики. Об этом в своем Telegram-канале сообщил налоговый комитет страны.

Сейчас Yandex Go в Узбекистане представляет зарегистрированная в Нидерландах компания Ridetech International B.V. Налоговая служба отметила, что еще в сентябре компании были выдвинуты требования по организации деятельности в стране в соответствии с законом. Среди них — прохождение регистрации в качестве налогового резидента и уплата налогов в соответствующем порядке, интеграция с информационной системой налоговых органов и предоставление клиентам сервиса фискального чека.

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На решение этих вопросов у Yandex Go есть два месяца. «В случае невыполнения вышеуказанных требований до 1 декабря 2023 года, налоговый комитет направит в министерство цифровых технологий официальное обращение о блокировке использования электронной платформы компании Yandex Go в качестве агрегатора на территории Узбекистана», — говорится в публикации.

Yandex Go работает в Узбекистане с 2018 года и на данный момент является крупнейшим агрегатором такси в стране. Сервис доступен пользователям в Ташкенте и девяти других городах, к системе подключены более 80 тысяч водителей.

В апреле 2023 года российская IT-компания «Яндекс» полностью выкупила долю Uber в группе компаний «Яндекс Такси» и стала единственным ее владельцем. Сделка была одобрена регуляторами, а ее сумма составила 702,5 миллиона долларов. Компания подчеркнула, что изменения никак не скажутся на работе сервисов для пользователей и партнеров. В «Яндекс Такси» входят сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов.

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