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18:25, 6 октября 2023Интернет и СМИ

Ведущая «Давай поженимся!» заявила о нежелании выходить замуж

Ведущая «Давай поженимся!» Роза Сябитова заявила, что не желает выходить замуж
Роза Сябитова

Роза Сябитова. Фото: Анатолий Ломохов / Globallookpress.com

61-летняя ведущая шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова заявила, что не желает выходить замуж. В своем Telegram-канале она рассказала, что решила жить для себя и семьи.

«Есть ли возраст, когда замуж выходить уже неприлично? Каждая эпоха сама определяет такую точку невозврата. Я определила для себя 60 лет», — написала телеведущая.

Сябитова отметила, что планирует укрепить финансовую основу семьи, помочь детям и внукам и не собирается «отвлекаться на мужчин». «Я решила экономить свои физические и эмоциональные силы и жить для себя и семьи. Так что я радуюсь всему, что у меня есть, и не желаю того, чего у меня нет», — заключила телесваха.

Ранее ведущая «Давай поженимся» раскрыла секрет счастливого брака. «Я считаю, что секрет семейной жизни — во взаимной ответственности и высокой стрессоустойчивости», — поделилась мнением Сябитова.

Роза Сябитова была замужем дважды. В первом браке с Михаилом Сябитовым она родила сына Михаила и дочь Ксению. Вторым мужем телеведущей стал Юрий Андреев, с которым она познакомилась на съемках «Давай поженимся!». Брак с ним продлился три года.

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    Олег Давыдов
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