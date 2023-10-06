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20:29, 6 октября 2023Среда обитания

Городские службы Москвы заработали в усиленном режиме

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за ухудшения погоды

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Городские службы Москвы переведены в усиленный режим работы из-за резкого ухудшения погодных условий. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил, что в Москве ожидается резкое ухудшение погоды в период 6-7 октября. Он предупреждает, что ночью температура понизится до минус двух градусов, на дорогах может образоваться гололедица.

«С 09:00 субботы и до конца суток пройдет сильный дождь со снегом, порывы ветра — до 21 метра в секунду. В связи с неблагоприятным прогнозом городские службы работают в усиленном режиме, под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения», — раскрыл подробности Бирюков.

Ранее жителям столицы порекомендовали отказаться от поездок на машинах с летней резиной из-за возможной гололедицы. По данным представителей Дептранса, с вечера пятницы, 6 октября, и до вечера субботы, 7 октября, в Москве прогнозируется падение температуры, ветер и мощный дождь со снегом.

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