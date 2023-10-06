Стало известно о секретном визите Зеленского в Румынию

Click: Зеленский посетит Румынию 10 октября для обсуждения поставок зерна

Владимир Зеленский посетит Румынию с официальным визитом 10 октября, в ходе встречи с руководством страны он планирует обсудить поставки украинского зерна и усилия Бухареста по их обеспечению. Об этом со ссылкой на администрацию румынского президента Клауса Йоханниса сообщает Click.

Отмечается, что главной целью Зеленского в ходе поездки станет обсуждение сотрудничества в сфере безопасности, а также энергетике и сельском хозяйстве. Подготовка к визиту является тайной, о прибытии Зеленского официально станет известно лишь после того, как он пересечет украино-румынскую границу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с королем Испании Филиппом VI, он поблагодарил монарха, его семью и народ страны «за неизменную поддержку Украины».