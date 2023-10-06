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01:49, 6 октября 2023Бывший СССР

Зеленский провел встречу с королем Испании

Зеленский сообщил, что провел встречу с королем Испании Филиппом VI в Гранаде
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Juan Medina / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с королем Испании Филиппом VI. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский поблагодарил монарха, его семью и народ Испании «за неизменную поддержку Украины».

Ранее Владимир Зеленский и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели короткую беседу в рамках саммита Европейского политического сообщества в испанской Гранаде, это была их первая встреча.

В рамках саммита глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность в сохранении поддержки Украины со стороны США. Глава внешнеполитической службы объединения Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не способен компенсировать помощь Киеву, от предоставления которой отказались США.

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