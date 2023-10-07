Армия Израиля начала бить по целям в секторе Газа

Израильская армия начала наносить удары по территории сектора Газа

Израильская армия начала наносить удары по целям на территории сектора Газа. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что военные перекрывают дороги вокруг анклава.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о широкомасштабном сборе резервистов из-за ракетного обстрела со стороны Газы. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявляла о «готовности к войне» после проникновения боевиков из сектора Газа в приграничные районы на фоне массированного ракетного обстрела со стороны анклава.

Руководство Палестинской автономии в начале июля приняло решение о прекращении всех контактов с израильскими властями. Причиной этого стала спецоперация «Дом и сад» израильской армии в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан.