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09:38, 7 октября 2023Мир

Армия Израиля начала бить по целям в секторе Газа

Израильская армия начала наносить удары по территории сектора Газа

Фото: Amir Cohen / Reuters

Израильская армия начала наносить удары по целям на территории сектора Газа. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что военные перекрывают дороги вокруг анклава.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о широкомасштабном сборе резервистов из-за ракетного обстрела со стороны Газы. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявляла о «готовности к войне» после проникновения боевиков из сектора Газа в приграничные районы на фоне массированного ракетного обстрела со стороны анклава.

Руководство Палестинской автономии в начале июля приняло решение о прекращении всех контактов с израильскими властями. Причиной этого стала спецоперация «Дом и сад» израильской армии в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан.

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    Варвара Кошечкина
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