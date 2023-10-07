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11:37, 7 октября 2023Бывший СССР

Украину предупредили о большом количестве трагедий

Экс-премьер Украины Азаров предупредил страну о большом количестве трагедий

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предупредил страну о большом количестве трагедий, которые произойдут в ближайшие месяцы из-за грязной политической игры властей республики. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«На Украине в ближайшие месяцы будет много трагедий», — говорится в публикации.

По его словам, простым украинцам надо подумать о собственной безопасности. Это необходимо, чтобы не стать инструментом в политической игре киевского режима, объяснил Азаров.

Ранее украинский экс-премьер допустил, что западные СМИ готовят население к прекращению военной помощи Киеву. Он обратил внимание, что медиа «будто сделали разворот на 180 градусов», и после чествования ветерана СС «Галичина» Ярославу Хунке в канадском парламенте началась кампания по дискредитации режима Киева.

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    Кристина Есикова
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