Брежнева осталась без дома в Тоскане после развода с Меладзе
Певица Брежнева осталась без дома в Тоскане после развода с Меладзе
Певица Вера Брежнева лишилась особняка в Тоскане после развода с композитором Константином Меладзе. Об этом сообщает Woman.ru.
Меладзе купил недвижимость, в которой Брежнева жила последние годы, до брака с певицей, а значит, она не может на нее претендовать.
Отмечается, что у Брежневой и Меладзе есть два общих дома в Италии. Один из них расположен на курорте Форте-дей-Марми, а второй — в частном районе в окрестностях озера Гарда.
Ранее Брежнева подтвердила информацию о том, что развелась с продюсером Константином Меладзе, в браке с которым состояла с 2015 года. Артистка рассказала о выпуске своего нового мини-альбома, а также коснулась темы личной жизни.