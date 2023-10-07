Брежнева осталась без дома в Тоскане после развода с Меладзе

Певица Брежнева осталась без дома в Тоскане после развода с Меладзе

Певица Вера Брежнева лишилась особняка в Тоскане после развода с композитором Константином Меладзе. Об этом сообщает Woman.ru.

Меладзе купил недвижимость, в которой Брежнева жила последние годы, до брака с певицей, а значит, она не может на нее претендовать.

Отмечается, что у Брежневой и Меладзе есть два общих дома в Италии. Один из них расположен на курорте Форте-дей-Марми, а второй — в частном районе в окрестностях озера Гарда.

Ранее Брежнева подтвердила информацию о том, что развелась с продюсером Константином Меладзе, в браке с которым состояла с 2015 года. Артистка рассказала о выпуске своего нового мини-альбома, а также коснулась темы личной жизни.