Журналист Гиц: политика ЕС и НАТО по ослаблению России уничтожит Украину

Политический комментатор из Канады Ариана Гиц заявила, что политика Запада по ослаблению России через разжигание конфликта на Украине является аморальной. Об этом она написала в социальной сети X (бывший Twitter).

Гиц предрекла уничтожение Украины и подчеркнула, что к этому приведет политика стран Запада по ослаблению России.

«Украинцы не должны быть личным щитом НАТО и ЕС. Политика ослабления России Украиной для всего мира аморальна. <...> Медленный и систематический подход к ослаблению армии России — это медленный и систематический подход к уничтожению Украины», — подчеркнула журналист.

Ранее в Польше оценили потенциал России на Украине. Кандидат от партии «Конфедерация» на выборах в Сейм Самуэла Торковская подчеркнула, что Москва использовала менее 15 процентов своих военных возможностей в конфликте с Киевом.