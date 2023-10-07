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02:55, 7 октября 2023Мир

В Польше оценили потенциал России на Украине

Политик Торковская: Россия использовала на Украине менее 15 процентов потенциала

Фото: Unsplash

Кандидат от партии «Конфедерация» на выборах в Сейм Самуэла Торковская прокомментировала ход конфликта на Украине. Об этом она высказалась в беседе с порталом Goniec.pl.

Торковская оценили потенциал России на Украине и отметила, что Москва использовала менее 15 процентов своих военных возможностей.

«Вы считаете, что у Украины есть хоть какие-то шансы победить Россию? Давайте без наивности: Россия не использовала в конфликте даже 15 процентов своего потенциала», — подчеркнула политик из Польши.

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Торковская добавила, что рано или поздно Украина потерпит поражение в конфликте с Украиной. По ее мнению, каждая единица военной техники, отправленная Киеву, побуждает его продолжать вооруженное противостояние с Москвой.

Ране в Германии заявили о бессилии Евросоюза перед Россией вопреки введенным санкциям. С таким мнением выступил немецкий журналист Юлиан Репке. По его мнению, распространение дронов-камикадзе на фронте делает победу Украины все менее вероятной.

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    Марина Совина
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