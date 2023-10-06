В Германии заявили о бессилии Евросоюза перед Россией
Немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что Европейский союз (ЕС) бессилен против России несмотря на наложенные санкции. Об этом он написал на своей странице в соцсети сети X.
«Санкции? Какие санкции? <...> Более десятка стран зависят от урана из России. Санкции остаются всего лишь шоу», — отметил он.
Журналист подчеркнул, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и ЕС «абсолютно бессильны» перед Россией из-за этой зависимости.
Ранее Репке заявил, что распространение дронов-камикадзе на фронте делает победу Украины все менее вероятной. Журналист отметил, что дроны-камикадзе заменяют собой артиллерию. «Они быстрее в производстве, дешевле, проще передвигаются, лучше скрываются, точнее и полезны как против бронированных, так и против небронированных целей», — подчеркнул он.