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03:47, 6 октября 2023Мир

В Германии заявили о бессилии Евросоюза перед Россией

Немецкий журналист Репке заявил, что Евросоюз абсолютно бессилен перед Россией
СюжетСанкции против России:

Фото: Yves Herman / Reuters

Немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что Европейский союз (ЕС) бессилен против России несмотря на наложенные санкции. Об этом он написал на своей странице в соцсети сети X.

«Санкции? Какие санкции? <...> Более десятка стран зависят от урана из России. Санкции остаются всего лишь шоу», — отметил он.

Журналист подчеркнул, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и ЕС «абсолютно бессильны» перед Россией из-за этой зависимости.

Ранее Репке заявил, что распространение дронов-камикадзе на фронте делает победу Украины все менее вероятной. Журналист отметил, что дроны-камикадзе заменяют собой артиллерию. «Они быстрее в производстве, дешевле, проще передвигаются, лучше скрываются, точнее и полезны как против бронированных, так и против небронированных целей», — подчеркнул он.

Оружие России
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    Марина Совина
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