В Германии заявили о бессилии Евросоюза перед Россией

Немецкий журналист Репке заявил, что Евросоюз абсолютно бессилен перед Россией

Немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что Европейский союз (ЕС) бессилен против России несмотря на наложенные санкции. Об этом он написал на своей странице в соцсети сети X.

«Санкции? Какие санкции? <...> Более десятка стран зависят от урана из России. Санкции остаются всего лишь шоу», — отметил он.

Журналист подчеркнул, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и ЕС «абсолютно бессильны» перед Россией из-за этой зависимости.

Ранее Репке заявил, что распространение дронов-камикадзе на фронте делает победу Украины все менее вероятной. Журналист отметил, что дроны-камикадзе заменяют собой артиллерию. «Они быстрее в производстве, дешевле, проще передвигаются, лучше скрываются, точнее и полезны как против бронированных, так и против небронированных целей», — подчеркнул он.