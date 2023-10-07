Путин исполнил мечту российской школьницы и подарил ей щенка

Путин подарил псковской школьнице щенка акита-ину, о котором она мечтала

Президент России Владимир Путин исполнил мечту псковской школьницы и подарил девочке долгожданного щенка породы акита-ину. Об этом сообщает пресс-служба правительства Псковской области.

Уточняется, что из-за плохой погоды щенка доставили девочке на дом. Получив подарок, ребенок не смог сдержать эмоции и расплакался. «Она обняла пушистого друга и сказала сквозь слезы: "Спасибо большое! Я очень счастлива!"», — передает пресс-служба. Девочка также поблагодарила президента за подарок.

Она долгое время мечтала о собаке этой породы и обратилась к главе России. Отмечается, что родителям школьница рассказала об этом уже после того, как отправила письмо. «Девочка сразу сказала, что собака будет жить с ней в комнате, кличку Умка, данную при рождении, решили не менять. В семье сразу начали строить планы — куда съездить и что купить для нового члена семьи», — говорится в сообщении.

Ранее Путин подарил 12-летней жительнице Обнинска с ограниченными возможностями здоровья щенка ретривера. К президенту обратился отец девочки, попросив подарить ей ретривера или лабрадора.