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14:30, 7 октября 2023Мир

В Израиле заявили о трудностях в отражении атак палестинских боевиков

Haaretz: ЦАХАЛ пока не вернул контроль ни над одной из захваченных территорий

Фото: Amir Cohen / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) пока не вернула контроль ни над одной из захваченных палестинскими боевиками территорий близ сектора Газа. Об этом сообщает газета Haaretz.

«ЦАХАЛ пока не взял под контроль ни одного из мест проникновения террористов на юге Израиля. Жители по-прежнему находятся в убежищах и сообщают, что на месте нет ни сил безопасности Израиля, ни медицинского персонала», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Тель-Авив начал переговоры с представителями палестинским радикальных организаций о судьбе израильских заложников, захваченных в ходе атаки на территорию Израиля близ сектора Газа. Официально известно о 35 заложниках из числа военных и гражданских.

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    Виктория Кондратьева
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