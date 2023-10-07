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22:11, 7 октября 2023Мир

Стало известно об украинской инфекции в Европе

FT: у солдат ВСУ обнаружили устойчивую к антибиотикам инфекцию

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут быть переносчиками новой инфекции, устойчивой к большинству известных антибиотиков. Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что тревожное открытие врачи сделали в этом году в военном госпитале США в Германии, осматривая раненого украинского солдата. Авторы материала уточняют, что от последствий может пострадать не только Украина.

Предыдущая вспышка «болезни легионеров» была зафиксирована в польском Жешуве Подкарпатского воеводства — через этот город идет транспортировка военной помощи Украине. Позже инфекция распространилась на другие регионы Польши — в общей сложности заразились около 160 человек.

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    Юлия Мискевич
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