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05:00, 7 октября 2023Среда обитания

Россиянам дали советы по выплате ипотеки

Финансовый эксперт Голованов: досрочное погашение ипотеки может быть невыгодно

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Одним из наиболее популярных и эффективных способов оптимизации ипотечных платежей является досрочное погашение, однако иногда оно может быть невыгодно. Об этом сообщил эксперт по финансам и инвестициям Эван Голованов. Он дал советы по оптимизации выплат по кредиту на недвижимость в беседе с «Лентой.ру».

Важно понимать, что на начальном этапе срока ипотеки большую часть платежа составляют проценты, меньшая часть идет на погашение основного долга, рассказал эксперт. Однако с течением срока пропорция меняется, и большая часть платежа начинает уменьшать основной долг, а меньшая — проценты.

Полное погашение может быть невыгодным

«Если у человека есть средства для полного погашения кредита, особенно на начальных этапах ипотеки, это вполне приемлемый вариант. Однако стоит отметить, что если человек находится на завершающей стадии ипотеки, например, после 7 лет выплат, то полное погашение может оказаться не столь выгодным с финансовой точки зрения», — предупредил Голованов.

Он объяснил, что к этому моменту банку уже выплачена значительная часть всех процентов. Таким образом, погашение всей суммы ипотеки в такой ситуации, по сути, означает использование собственных средств для погашения уже выплаченных процентов. «Это может не соответствовать общей финансовой стратегии человека и, возможно, стоит воспользоваться текущей рыночной ситуацией и проинвестировать деньги в ОФЗ (облигации федерального займа — прим. "Ленты.ру") с доходностью 12 процентов годовых», — поделился собеседник «Ленты.ру».

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Виды частичного погашения

Частичное погашение предполагает выплату не всей суммы кредита, а ее части, пояснил эксперт. Например, если человек получил премию за работу и хочет уменьшить процентные платежи, он может выбрать один из двух вариантов. Во-первых, уменьшить размер ежемесячного платежа, во-вторых, сократить срок кредита.

По словам Голованова, каждый из вариантов имеет свои преимущества. Сокращая срок кредита, заемщик со временем выплачивает меньше процентов, хотя и с более высокими ежемесячными платежами. С другой стороны, уменьшение ежемесячного платежа не повлияет на срок кредита, но несколько уменьшит остаток основного долга. Как правило, в этой ситуации общая сумма процентов будет выше для снижения ежемесячного платежа и ниже для снижения срока.

«Выбор между этими двумя вариантами должен зависеть от конкретных обстоятельств. Если целью является облегчение непосредственной финансовой нагрузки на семью в связи со стагнацией доходов или потенциальными финансовыми трудностями, то снижение ежемесячного платежа может быть предпочтительнее. Если финансовое положение заемщика стабильно и проблем в будущем не предвидится, то сокращение срока кредитования, как правило, является более эффективной долгосрочной стратегией экономии на процентах», — подытожил он.

Ранее в России резко выросла выдача ипотеки. Объем выданных ипотечных кредитов оказался на 10 процентов выше, чем за весь 2022 год — с января по сентябрь российские банки выдали клиентам на покупку недвижимости 5,4 триллиона рублей.

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