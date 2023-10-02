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15:19, 2 октября 2023Среда обитания

Выдача ипотеки в России резко выросла

ВТБ: выдача ипотеки в РФ выросла до ₽5,4 трлн, превысив объем за весь 2022 год

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

С января по сентябрь российские банки выдали клиентам 5,4 триллиона рублей на покупку недвижимости — объем выданных ипотечных кредитов оказался на 10 процентов выше, чем за весь 2022 год. Причем по итогам года продажи ипотеки, скорее всего, достигнут исторического рекорда в 6,9 триллиона рублей. Об этом редакции «Ленты.ру» сообщили в ВТБ.

Сам банк, в частности, за девять месяцев года выдал ипотеку 214 тысячам заемщиков на 1,1 триллиона рублей, что по объему сопоставимо с историческим максимумом, достигнутым в 2021 году. Активнее всего россияне брали ипотеку в сентябре: в этом месяце банк выдал клиентам на покупку жилья 232 миллиарда рублей. В ВТБ подчеркнули, что за последние два месяца резко вырос спрос на льготную ипотеку, интерес к которой в первые полгода планомерно снижался.

Эксперты видят в увеличении объемов ипотечного кредитования в России угрозу финансового кризиса, сопоставимого с тем, что был в США в 2008 году. Член Российской гильдии риелторов Олег Самойлов объяснил, что подавляющее большинство операций на рынке в последние годы финансируется за счет ипотеки, однако рост реальных доходов населения отстает от быстрых темпов кредитования. Это приводит к тому, что появляется все больше людей, которые не могут обслуживать свои займы, из-за чего на рынке может произойти ценовой обвал.

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О перегреве рынка ипотеки в стране ранее заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, за 12 месяцев выдачи кредитов выросли быстрыми темпами — на 30 процентов.

Эксперт финансового рынка Андрей Бархота считает, что россиян ждет бесконечное перекредитование, поскольку малообеспеченные граждане вынуждены брать новые займы, чтобы закрыть старые долги. В результате на рынке возникает феноменальная ситуация: чем беднее население, тем больше оно закредитовано.

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    Мария Грушко
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