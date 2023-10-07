AFP: авиакомпания Air France приостановила полеты в Израиль

Французская авиакомпания Air France приостановила полеты в Тель-Авив «до нового распоряжения» из-за обострения ситуации в Израиле. Об этом сообщило агентство AFP.

В пресс-службе уточнили, что приняты коммерческие меры, позволяющие клиентам бесплатно перенести или отменить рейс.

В общей сложности судна авиакомпании совершали в Тель-Авив два полета в день, подчеркнуло агентство. Ближайший рейс должен был вылететь из аэропорта Руасси — Шарль-де-Голль в субботу вечером, однако он был отменен.

7 октября Израиль подвергся массированному ракетному удару со стороны сектора Газа. Cигналы тревоги звучали во многих городах страны, в том числе в Тель-Авиве и Иерусалиме. Ответственность за удары по Израилю взяло на себя движение ХАМАС.