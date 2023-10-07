Израиль прекратил поставлять электричество в сектор Газа

Израиль выпустил указ о прекращении поставок электричества в сектор Газа

Израиль прекратил поставку электричества в сектор Газа. Соответствующий указ подписал министр энергетики еврейского государства Исраэль Кац, передает ТАСС.

«Я подписал приказ, предписывающий электрической компании [Израиля] прекратить подачу электроэнергии в сектор Газа. Того, что было раньше, уже не будет», — заявил Кац.

Ранее в палестинском движении ХАМАС объяснили атаку на Израиль. Представитель ХАМАС Абдул Латиф Аль-Кану заявил, что проведение операции «Наводнение Аль-Аксы» стало ответом на неоднократные нарушения Израилем «красных линий» в мечети Аль-Акса.