В ХАМАС объяснили атаку на Израиль

Представитель ХАМАС: атака на Израиль стала ответом на нарушение красных линий

В палестинском движении ХАМАС объяснили атаку на Израиль. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель ХАМАС Абдул Латиф Аль-Кану заявил, что проведение операции «Наводнение Аль-Аксы» стало ответом на неоднократные нарушения Израилем «красных линий» в мечети Аль-Акса.

В этом году израильская полиция неоднократно проводила рейды на мечеть.

Утром 7 октября ХАМАС обстрелял ракетами территорию Израиля, объявив о начале военной операции. Как сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, в центральной и южной частях страны, а также в районе, прилегающем к сектору Газа, была объявлена воздушная тревога. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число боевиков.