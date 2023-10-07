Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:37, 7 октября 2023Мир

В ХАМАС объяснили атаку на Израиль

Представитель ХАМАС: атака на Израиль стала ответом на нарушение красных линий

Фото: Amir Cohen / Reuters

В палестинском движении ХАМАС объяснили атаку на Израиль. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель ХАМАС Абдул Латиф Аль-Кану заявил, что проведение операции «Наводнение Аль-Аксы» стало ответом на неоднократные нарушения Израилем «красных линий» в мечети Аль-Акса.

В этом году израильская полиция неоднократно проводила рейды на мечеть.

Утром 7 октября ХАМАС обстрелял ракетами территорию Израиля, объявив о начале военной операции. Как сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, в центральной и южной частях страны, а также в районе, прилегающем к сектору Газа, была объявлена воздушная тревога. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число боевиков.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны заявило о попытке Украины ударить по Крыму

    Израиль прекратил поставлять электричество в сектор Газа

    Назван тормозящий рак продукт

    Лавров прокомментировал ситуацию в секторе Газа

    Хакеры передали российским силовикам данные об агентурной сети СБУ

    В ХАМАС объяснили атаку на Израиль

    Израиль заявил о нейтрализации палестинских боевиков

    В Совфеде оценили идею Кадырова отменить выборы президента в России

    «Северсталь» разгромила «Сочи» 10:1 в матче КХЛ

    Дима Билан сообщил о скором переезде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости