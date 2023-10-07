Гидрометцентр предупредил россиян о гололедице

Вильфанд: жителей Центральной России ждут резкое похолодание и гололедица

Жителей Центральной России ожидают резкое понижение температуры, дожди с мокрым снегом и ночные заморозки. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет РИА Новости.

По его словам, на выходных резко снизится температура. «Днем в субботу около 6-9 градусов, а в воскресенье уже и ночью, и днем — от 0 до 4», — указал он. Как отметил синоптик, будут продолжаться сильные дожди. «Во второй половине дня субботы добавится фаза мокрого снега, поэтому к утру — местами гололедица», — предупредил он.

Вильфанд пообещал «повсеместно холодную погоду» во всей Центральной России.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что зима на территории России будет характеризоваться неустойчивой и капризной погодой.

