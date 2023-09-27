Россиян предупредили о «капризной» зиме

Синоптик Тишковец сообщил, что в России ожидается неустойчивая и капризная зима

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио Sputnik сообщил, что зима на территории России будет характеризоваться неустойчивой и капризной погодой.

По его словам, метеорологическая зима наступит в ноябре. «Будет неустойчивая, капризная, слякотная зима. Главный фактор здесь — явление Эль-Ниньо, которое как раз в это время набирает обороты, оно будет определяющим в грядущем зимнем сезоне», — сказал он.

Синоптик также добавил, что в большинстве российских регионов средняя температура воздуха в зимние месяцы будет превышать климатическую норму на один-три градуса.

Ранее жителям Москвы пообещали третье бабье лето во второй декаде октября. Ожидается, что потепление наступит после заметного похолодания в начале месяца. Кроме того Евгений Тишковец заявлял, что из-за теплой осени москвичей в октябре может ждать более позднее начало отопительного сезона.