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05:29, 27 сентября 2023Россия

Россиян предупредили о «капризной» зиме

Синоптик Тишковец сообщил, что в России ожидается неустойчивая и капризная зима

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио Sputnik сообщил, что зима на территории России будет характеризоваться неустойчивой и капризной погодой.

По его словам, метеорологическая зима наступит в ноябре. «Будет неустойчивая, капризная, слякотная зима. Главный фактор здесь — явление Эль-Ниньо, которое как раз в это время набирает обороты, оно будет определяющим в грядущем зимнем сезоне», — сказал он.

Синоптик также добавил, что в большинстве российских регионов средняя температура воздуха в зимние месяцы будет превышать климатическую норму на один-три градуса.

Ранее жителям Москвы пообещали третье бабье лето во второй декаде октября. Ожидается, что потепление наступит после заметного похолодания в начале месяца. Кроме того Евгений Тишковец заявлял, что из-за теплой осени москвичей в октябре может ждать более позднее начало отопительного сезона.

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    Марина Совина
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