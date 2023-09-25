Москвичам пообещали третье бабье лето

Синоптики: третье бабье лето придет в столицу в октябре

Третье бабье лето придет в Москву в октябре, передает телеканал «Мир24» со ссылкой на синоптиков.

«Старого» бабьего лета с потеплением и солнечными днями следует ждать ориентировочно ко второй декаде октября. В начале месяца будет прохладно, столбики термометров днем будут подниматься до отметки в плюс 7-12 градусов Цельсия, ночью будет от плюс двух до плюс семи.

При этом в понедельник, 25 сентября, в столице воздух прогреется до плюс 19 градусов, а к пятнице температура будет достигать плюс 24 градусов. В столице не ожидается дождей до конца сентября, из-за чего этот месяц окажется самым сухим с 1882 года.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что с 25 сентября в Москве и Подмосковье ожидается заметное похолодание. Он предсказывал, что температура в этот день опустится до плюс 15 градусов, а днем после 25 сентября будет в диапазоне плюс 17–19 градусов.

Ранее синоптик Евгений Тишковец заявил, что из-за теплой осени москвичей в октябре может ждать более позднее начало отопительного сезона. По его словам, температура в этом месяце обещает быть на три градуса выше климатической нормы, а количество осадков ниже нормы на 20 процентов.