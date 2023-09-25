Москвичам пообещали самый сухой сентябрь в истории

Синоптик Леус: сентябрь 2023 года станет самым сухим за 141 год

До конца сентября дождей в Москве не ожидается, при этом по количеству выпавших осадков месяц признан аномально сухим.

Соответствующую погоду жителям столицы пообещал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус Telegram.

По информации синоптика, сентябрь 2023 года станет самым сухим в столице за последний 141 год, то есть с 1882 года. «На главной метеостанции столицы, ВДНХ, за прошедшую ночь выпало два миллиметра осадков — таким образом, всего за месяц в копилке небесной влаги набралось 6,1 миллиметра осадков, и сентябрь 2023 года пока остается на промежуточном первом месте среди самых сухих в истории инструментальных наблюдений за погодой, опережая сентябрь 1882 года, когда выпало 7,9 миллиметра дождя. На других метеостанциях столицы местами выпало до пяти миллиметров дождя», — рассказал он.

Леус отметил, что за сентябрь максимальное количество осадков среди городов Московской области выпало в Кашине — 13 миллиметров, или чуть более одной пятой от месячной нормы сентября.

Ранее стало известно, что август 2023-го стал самым жарким августом в истории для всего мира. Специалисты из службы Евросоюза Copernicus пришли к выводу, что температура на протяжении восьмого месяца текущего года 1,5 градуса Цельсия превысила средний показатель доиндустриального периода.