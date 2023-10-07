Российские войска отразили семь атак ВСУ на краснолиманском направлении
Российские войска отразили семь атак противника на Краснолиманском направлении, уничтожив около 60 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил РИА Новости глава пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
Попытки атаки украинских военных были сорваны в районе Торского участка и Серебрянского лесничества грамотными действиями российских подразделений, огнем артиллерии и ударами авиации.
Кроме того, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два реактивных снаряда РСЗО HIMARS. Также подавлены более 20 артиллерийских расчетов украинских войск. Помимо этого уничтожены два командно-наблюдательных пункта противника в районе Червоной Дибровы Луганской народной республики (ЛНР).
Ранее российские войска группировки «Центр» нанесли удар по штурмовикам ВСУ и бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) на краснолиманском направлении. Потери противника составили более 40 военнослужащих.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.