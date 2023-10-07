Российские войска отразили семь атак ВСУ на краснолиманском направлении

Савчук: российские войска отразили 7 атак ВСУ на краснолиманском направлении

Российские войска отразили семь атак противника на Краснолиманском направлении, уничтожив около 60 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил РИА Новости глава пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

Попытки атаки украинских военных были сорваны в районе Торского участка и Серебрянского лесничества грамотными действиями российских подразделений, огнем артиллерии и ударами авиации.

Кроме того, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два реактивных снаряда РСЗО HIMARS. Также подавлены более 20 артиллерийских расчетов украинских войск. Помимо этого уничтожены два командно-наблюдательных пункта противника в районе Червоной Дибровы Луганской народной республики (ЛНР).

Ранее российские войска группировки «Центр» нанесли удар по штурмовикам ВСУ и бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) на краснолиманском направлении. Потери противника составили более 40 военнослужащих.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.