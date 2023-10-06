ВС РФ нанесли поражение бригаде спецназа «Азов» на краснолиманском направлении

Войска группировки «Центр» нанесли удар по штурмовикам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) на краснолиманском направлении. Об этом ТАСС сообщил глава пресс-центра группировки Александр Савчук.

Огневое поражение по войскам противника ВС России нанесли в районе Ямполовского участка и Серебрянского лесничества. Потери противника составили более 40 военнослужащих.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские военные уничтожили более пятидесяти украинских солдат у Торского выступа на краснолиманском направлении.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.