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13:18, 7 октября 2023Наука и техника

Стало известно о создании точной карты затонувшего континента Зеландия

РИА Новости: создана самая точная карта затонувшего континента Зеландия

Изображение: Nick Mortimer

Новозеландский ученый Ник Мортимер, специализирующийся на исследовании этого региона и доказательстве существования седьмого континента, с коллегами закончил создание подробной геологической карты затонувшего континента Зеландия. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на статью ученого.

Отмечается, что удалось более точно описать раскол древнего суперконтинента Гондвана. По информации ученых, около ста миллионов лет назад отделились Австралия и Антарктида, которые были объединены. При этом Зеландия все еще была соединена с западной Антарктидой. Уточняется, что они разделялись примерно 20 миллионов лет, это стало причиной сильного истончения основания континента и затопления.

Как пишет агентство, до 95 процентов Зеландии находится под водой. Ученые в течение нескольких лет собирали информацию из морских экспедиций и со спутников. Утверждается, что Зеландию является самым молодым и тонким континентом, она сравнима с Индией, которая отделилась от Гондваны. Там есть горы, равнины, впадины и плато.

В 2017 году геологи из Новой Зеландии, Австралии и Новой Каледонии пришли к выводу, что под водами Тихого океана в его юго-западной части располагается Зеландия. Как сообщалось, площадь континента занимает порядка пяти миллионов квадратных километров.

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    Кристина Есикова
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