Россиян ждет «арктическое вторжение». Как пережить экстремальный перепад температуры и рекордное падение давления?

Невролог Сопова призвала закаляться, чтобы легче пережить резкие перемены погоды

Метеорологи сообщили, что в выходные 7-8 октября жителей Центральной России ждет «арктическое вторжение» — резкое похолодание, заморозки, а где-то и первый снег. Согласно прогнозам, помимо метели с сильными порывами ледяного ветра, надо быть готовыми и к рекордному падению атмосферного давления. Врачи предупреждают: столь резкая перемена погоды на почти зимнюю неизбежно скажется на самочувствии метеозависимых людей.

Нелегкий переход на зимнее время

С приходом осени многие жалуются на ухудшение самочувствия — считается, что причина заключается в так называемой метеорологической зависимости. И хотя ученые официально не признают ее как отдельное заболевание, практикующие врачи знают, что погодные условия могут влиять на состояние здоровья и усиливать симптомы уже имеющихся заболеваний.

Отвечая на вопрос, как может проявиться метеозависимость, врач-невролог центра здоровья Verba Mayr Елена Сопова рассказывает, что симптоматика этого состояния весьма разнообразна. Обычно на резкие изменения погоды организм реагирует мигренью, колебаниями артериального давления, шумом в ушах, слабостью, головокружением и болью в суставах. Однако список проявлений метеозависимости может быть и более разнообразным, отмечает невролог. К наиболее распространенным относится:

сердечные боли

учащение сердцебиения

перепады настроения

проблемы со сном

депрессивное состояние

усталость

сонливость

рассеянность

нервозность

затруднение дыхания

боль в области шрамов или травм

нарушение зрения

Чаще всего, по словам Соповой, первые признаки метеочувствительности возникают за один-два дня до погодных изменений. При этом симптомы могут оставаться на протяжении нескольких суток. Такие типы реакций обычно связаны с влиянием погоды на нервную и гормональную системы, регулирующие все основные функции организма.

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Невролог обращает внимание на то, что чаще всего симптомы метеозависимости проявляются у людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной, опорно-двигательной и нервной систем.

Гипотоники чаще чувствуют приближение циклонов. У них артериальное давление снижается вслед за атмосферным, из чего появляются головные боли, сонливость и ухудшается работоспособность. Гипертоники же сильнее реагируют на похолодание, так как артериальное давление при понижении температур повышается, из-за чего у них возникают ломящие боли в суставах Елена Сопова врач-невролог

Как пережить «арктическое вторжение» без проблем со здоровьем?

Пик непогоды, которую синоптик Александр Шувалов назвал «настоящим арктическим вторжением», придется на воскресенье, 8 октября. В эти сутки, по его прогнозу, температура в Москве и Московской области в вечерние и ночные часы может опуститься до нуля градусов, а атмосферное давление упадет на 25 единиц ниже нормы — до 720 миллиметров ртутного столба, что самым негативным образом скажется на здоровье метеозависимых людей.

Врач объясняет, что навсегда избавиться от метеозависимости нельзя, но можно подготовить организм к погодным изменениям

При таких погодных условиях часто наблюдается рост случаев психоэмоционального расстройства из-за сильной облачности, осадков и низкой температуры. Быстро улучшить самочувствие, по словам невролога, поможет сауна или контрастный душ. В целом метеозависимым людям очень важно тренировать сосуды с помощью бани, дорожки Кнейпа для ног, а для улучшения слабого кровообращения необходимо пить больше воды.

Закаляйте тело. Мы много времени проводим в закрытом помещении, отчего страдаем от нехватки кислорода. Устраивайте ежедневные прогулки на свежем воздухе, даже в ненастную погоду. Так организм будет лучше адаптироваться к изменениям климата. Главное — тепло одеться Елена Сопова врач-невролог

Кроме того, Сопова напоминает россиянам о важности здорового образа жизни для хорошего самочувствия в целом и профилактики метеозависимости в частности. «Качественный сон, сбалансированное питание, отказ от алкоголя, сигарет, кофеина и сладкого и регулярная физическая активность влияют на работу всех систем организма и помогают легче справляться с неблагоприятными погодными условиями», — резюмирует невролог.

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Еще одна рекомендация специалиста — следить за состоянием ментального здоровья.

Если мы сохраняем душевное спокойствие, заботимся о себе и знаем о приближении ухудшающих самочувствие климатических изменений, мы можем гораздо легче пережить этот период. Не стоит насильно заставлять себя работать и силой выжимать из себя сверхдостижения во время плохого самочувствия в такие дни Елена Сопова врач-невролог

Врач также призывает россиян записаться к специалисту, чтобы выявить причину таких реакций организма. В долгосрочной перспективе доктор сможет назначить терапию на период неблагоприятных дней. Даже если человек не страдает хроническими заболеваниями, все равно стоит проверить работу щитовидной железы, уровень гормонов, а также витаминов и микроэлементов. По словам невролога, все эти нарушения часто усиливают чувствительность к воздействию внешней среды.