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15:48, 7 октября 2023Мир

МИД России ответил на заявления Швейцарии о минимальных контактах с Москвой

МИД: Москва учтет стратегию Швейцарии о сведении диалога с Москвой к минимуму

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Москва учтет новую внешнеполитическую стратегию Швейцарии о сведении диалога с Россией к минимуму и сделает необходимые выводы касательно дальнейшего выстраивания отношений между двумя государствами. Об этом говорится в публикации, опубликованной на сайте российского дипведомства.

«Полагаем, что представленная Стратегия внешней политики Швейцарии однозначно свидетельствует о движении Берна в фарватере недальновидной политики "коллективного Запада". Швейцарские власти, по сути, признали и зафиксировали "на бумаге" демонтаж принципов "вечного нейтралитета"», — отметили в МИД.

Москва также сделает «выводы и в проекции соответствия Женевы критериям действительно нейтральной международной дипломатической площадки», а позиция Швейцарии будет учитываться при дальнейшем выстраивании линии отношений.

Ранее Швейцария заявила, что намерена пересмотреть свои отношения с Россией в рамках следующей внешнеполитической стратегии. При этом в отчете подчеркивается, что Швейцария полагалась на свой «постоянный нейтралитет и продолжает придерживаться норм международного права».

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    Виктория Кондратьева
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