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16:51, 29 сентября 2023Мир

Швейцария выделила около 110 миллионов долларов на помощь Украине

Швейцария выделила около 110 миллионов долларов на разминирование Украины

Фото: Francisco Seco / AP

Швейцария выделила около 110 миллионов на помощь в разминировании территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Правительство пояснило, что речь идет о «гуманитарном разминировании». Федеральный совет напомнил, что Швейцария в 2022-2023 годах уже инвестировала в гуманитарное разминирование на Украине 15,2 миллиона франков (более 16,7 миллиона долларов).

Национальный совет Швейцарии (верхняя палата парламента) отклонил инициативу по реэкспорту вооружений в странах, участвующих в вооруженных конфликтах, включая Украину. Отмечается, что инициатива была направлена на общее регулирование реэкспорта. Также предполагалось, что Швейцария получит возможность напрямую поставлять военное оборудование в страны, которые ведут оборонительные боевые действия.

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    Виктория Кондратьева
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