Швейцария отклонила инициативу по реэкспорту оружия на Украину

Национальный совет Швейцарии отклонил инициативу по реэкспорту оружия на Украину

Национальный совет Швейцарии (верхняя палата парламента) отклонил инициативу по реэкспорту вооружений в странах, участвующих в вооруженных конфликтах, включая Украину. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что инициатива была направлена на общее регулирование реэкспорта. Также предполагалось, что Швейцария получит возможность напрямую поставлять военное оборудование в страны, которые ведут оборонительные боевые действия.

Однако 135 депутатов Национального совета проголосовали против инициативы. Поддержали ее только 48 парламентариев.

Ранее постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль объяснила, что реэкспорт швейцарского оружия на Украину возможен только в случае, если парламент страны внесет поправки в законодательство. Она подчеркнула, что в данной ситуации вопрос реэкспорта оружия не связан с нейтралитетом Швейцарии, напомнив, что Берн оказывает гуманитарную помощь Украине.