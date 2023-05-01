В Швейцарии обозначили условие для реэкспорта оружия на Украину

Постпред Швейцарии в ООН: реэкспорт будет разрешен, если парламент внесет поправки в закон

Реэкспорт швейцарского оружия на Украину возможен только в случае, если парламент страны внесет поправки в законодательство, заявила постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль. Ее слова приводит РИА Новости.

«У нас есть закон об экспорте оружия и материалов военного назначения и без нарушения этого закона было бы невозможно реэкспортировать это вооружение», — пояснила дипломат. Она подчеркнула, что в данной ситуации вопрос реэкспорта оружия не связан с нейтралитетом Швейцарии, напомнив, что Берн оказывает гуманитарную помощь Украине.

В марте стало известно о решении Федерального совета Швейцарии сохранить запрет на реэкспорт вооружений на Украину третьими странами. При этом уточнялось, что этот запрет может быть пересмотрен в дальнейшем.