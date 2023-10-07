Минобороны заявило о попытке Украины ударить по Крыму

Минобороны: российская система ПВО уничтожила летевшую на Крым ракету

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Крым. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным российского оборонного ведомства, ВСУ попыталась атаковать территорию полуострова переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса противовоздушной обороны (ПВО) С-200.

«Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и уничтожена в воздухе», — говорится в отчете Минобороны. Уточняется, что атака была предпринята около шести часов вечера по московскому времени.